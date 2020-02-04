В этот день православные почитают память священномученика Климента и мученика Агафангела

Крестьяне на Руси 5 февраля проводили ревизию зерна в амбарах и проверяли, сколько осталось хлеба. Помимо этого, они также перебирали посевное зерно и отсеивали испорченное. Женщины, согласно традициям, пекли пироги с курицей и кормили ими всю семью. Это символизировало счастье и плодородие.

Приметы и поверья:

Наши предки были уверены, что если синица поет в этот день, то морозы в скором времени не миновать. Напротив, солнечный день является предвестником жаркого августа. Следует ждать оттепели, если домашние птицы 5 февраля купаются в снегу, пишет "Вечерняя Москва".

В народе также считалось, что если кошка дома легла к верху брюхом, то стоит ждать тепла. О такой же погоде говорили действия белок, скачущих по веткам. Приход заморозков сулило громкое щебетанье синиц ранним утром.

Предсказать урожай следующем году крестьянам помогала толщина снега на полях. Считалось, что если его много, то жатва удастся на славу.

Ранее "Утро" рассказывало, что ни в коем случае нельзя делать в Макарьев день согласно народным приметам.