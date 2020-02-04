Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Китайцы лечат зараженных смертельным вирусом российским препаратом

Он эффективен против 15 видов гриппа

Китайские специалисты проводят испытания российского препарата от коронавируса 2019-nCov. Об этом рассказал заместитель главы Минздрава Сергей Краевой, передает ТАСС

По его словам, речь идет о препарате под названием "Триазавирин". Разработчики заверяют, что он эффективен против 15 видов гриппа, пишет "FlashNord". 

Напомним, вспышку пневмонии в китайском городе Ухане власти страны зафиксировали в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания были зафиксированы еще в 24 странах. Среди них в том числе Россия. Число зараженных на сегодняшний превышает 20,4 тысяч человек. Погибли более 420 заболевших. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей