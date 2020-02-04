Он эффективен против 15 видов гриппа

Китайские специалисты проводят испытания российского препарата от коронавируса 2019-nCov. Об этом рассказал заместитель главы Минздрава Сергей Краевой, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о препарате под названием "Триазавирин". Разработчики заверяют, что он эффективен против 15 видов гриппа, пишет "FlashNord".

Напомним, вспышку пневмонии в китайском городе Ухане власти страны зафиксировали в конце декабря 2019 года. Помимо КНР, случаи заболевания были зафиксированы еще в 24 странах. Среди них в том числе Россия. Число зараженных на сегодняшний превышает 20,4 тысяч человек. Погибли более 420 заболевших.