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Известный фермер опроверг слухи о поставках молока из Китая для своего сыра

По его словам, эти данные распространяют недоброжелатели

Член Общественной палаты Московской области, сыровар Олег Сирота опроверг информацию о том, что он закупает молоко для изготовления своего сыра в Китае. Об этом он написал на своей странице в Instagram

При этом фермер выразил догадки, откуда могли взяться такие слухи. По его мнению, есть категория людей, которым не нравятся успехи производителей нашей страны и поэтому они всегда пишут гадости, отмечает "Подмосковье сегодня". 

Ранее подмосковные сыровары представили свои продукты на "Зеленой неделе" в Берлине. 

Сергей САЗОНОВ

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