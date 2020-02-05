Глава государства отметил важность выявления подобных случаев

Необходимо отбирать лицензии у тех аптек, которые решили нажиться на россиянах из-за высокого спроса на медицинские маски. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Как передает "МИР24", глава государства подчеркнул, что необходимо "выявить таких и по каждой организации принять решение", чтобы остальным "неповадно" было.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила главе государства, что в Тюменскую область были успешно эвакуированы граждане РФ их китайского Уханя.