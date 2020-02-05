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Девять жителей Калининграда на карантине из-за китайского вируса-убийцы

Однако подозрения на коронавирус не подтвердились

Девять жителей Калининграда поместили в карантин по их возвращению из Китая. Об этом во время эфира на радио "КП" рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Елена Бабура. 

По ее словам, трое жителей региона вернулись из туристической поездки из Хайнань, и заболели. Их переместили в инфекционный стационар и выяснили, что в двух заболевших грипп А и В. Подозрения на коронавирус не подтвердились, уточняет "FlashNord". 

На данный момент под наблюдением врачей находятся еще девять человек, которые накануне вернулись из Китая.  

Сергей САЗОНОВ

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