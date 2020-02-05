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Подмосковье вошло в число наиболее популярных мест для отдыха на 23 февраля

Россияне чаще всего бронируют сюда туры на февральские выходные

Московская область стала одним из наиболее популярных направлений для путешествия на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества. 

В частности, речь идет о выходных, которые начнутся 22 февраля, и закончатся 24 февраля. По данным АТОР, чаще всего на эти даты люди бронируют туры в Сочи и Подмосковье. 

Главные Масленицы в Московской области состоятся, в Коломне, Солнечногорске, Красногорске и Коломне, напоминает "Подмосковье сегодня". 

Сергей САЗОНОВ

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