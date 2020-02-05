Россияне чаще всего бронируют сюда туры на февральские выходные

Московская область стала одним из наиболее популярных направлений для путешествия на праздничные выходные, посвященные Дню защитника Отечества.

В частности, речь идет о выходных, которые начнутся 22 февраля, и закончатся 24 февраля. По данным АТОР, чаще всего на эти даты люди бронируют туры в Сочи и Подмосковье.

Главные Масленицы в Московской области состоятся, в Коломне, Солнечногорске, Красногорске и Коломне, напоминает "Подмосковье сегодня".