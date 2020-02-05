На сегодняшний день чиновники занимаются разработкой нормативной базы

Законопроект, который упростит получение регионального материнского капитала, могут принять уже в первом квартале нынешнего года. Об этом рассказал депутат областного парламента Андрей Голубев, передает РИАМО.

В настоящее время разрабатывается нормативная база, уточняет "Подмосковье сегодня". По словам Голубева, местные чиновники нацелены на то, чтобы уже весной граждане могли начать реализовывать свое право.

Он заверил, что после внесена законопроекта в Мособлдуму, он будет оперативно принят. Депутат также отметил, что важное значение в том числе имеет информирование граждан о нововведениях.