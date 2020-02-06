Супруги из Москвы поведали о проблемах, с которыми столкнулись при покупке жилья у известной компании-застройщика

Молодая семья решила улучшить жилищные условия в Москве. После долгих метаний супруги остановились на выборе новостройки.

Идеальным по расположению и по бюджету оказался жилой комплекс бизнес-класса "Сильвер" рядом с метро "Ботанический сад". Застройщиком ЖК является компания AFI Development.

Однако в офисе продаж не удалось посмотреть понравившуюся квартиру, рассказали соблазнившиеся покупатели "Ленте.ру". Позже они узнали, что самым настойчивым клиентам менеджеры показывали помещения в хорошем состоянии.

Итак, супруги выбрали квартиру по макету и купили ее, получив стандартную скидку и обещание в скором времени справить новоселье. Но сроки сдачи многоквартирного дома постоянно переносились.

"Вообще после того, как застройщик (небезызвестная компания AFI Development) получил деньги, отношение к нам разительно изменилось. То есть как бы из человека ты сразу превращаешься в кусок ...", – пожаловались "счастливые" владельцы квартиры.

По их словам, застройщик предлагал клиентам договоры долевого участия (ДДУ) двух типов, которые "подсовывались по умолчанию". Согласно документу, покупатель обязан был доплатить за квартиру побольше, чем указывалось в проекте.



"А если площадь меньше, то тебе никто не заплатит. То есть дали меньшую квартиру – ну, ой. В суде эти договоры будут, естественно, признаны недействительными, потому что по закону так делать нельзя", – пояснили собеседники издания.

Еще одним неприятным моментом стал "развод" на деньги, чтобы зарегистрировать договор ДДУ в Росреестре. Услугу оказывал некий ИП за 20 тыс. руб. Занявшись самостоятельно оформлением, можно было сэкономить 19 с лишним тысяч, отметили супруги. Стоимость услуги, по их представлению, тогда составляла 500-700 руб.

И вот наконец в октябре 2019 года они получили долгожданные ключи от квартиры. Правда, несколько дней пришлось доказывать свое право на нее. А переступив порог нового жилья, его хозяева были, мягко говоря, разочарованы.

"Перед нами никто не извинился. То есть отдаешь 17 миллионов рублей, а тебе за это "мальчик, приди – мальчик, принеси", как будто нам нечем заняться, кроме как ездить туда-обратно за ключами. <...> Мы поднялись в квартиру, увидели, что помимо кривых полов и стен (для наших новостроек это почти норма) у нас нет ни одного нормального окна – испорчены все три оконных блока и единственный балконный. Стекла такие, будто их из пневматики расстреливали. Одно окно просто не закрывалось. В некоторых квартирах, кстати, стекла вообще отсутствовали", – вспомнили обладатели квартиры.

Список болевых точек дополнили проблемы с вентиляцией, низкосортные трубы, не работающие в нужное время лифты, "отрезанные, судя по всему, рабочими" электрические кабели от щитка в подъезде и до квартиры, неисправная дверь паркинга. Лишь со второго раза владельцы приняли квартиру, приложив список недочетов. состоящий из 26 пунктов. К слову, ран или поздно им пришлось бы это сделать, в противном случае приемка состоялась бы автоматически через три месяца благодаря пункту в договоре об односторонней передаче квартир.

"В целом все рекламные рендеры, которые мы видели, пошли лесом. Места общественного пользования у нас выглядят так, как будто это дом экономкласса, в лучшем случае – комфорткласса. Народ обалдел просто. Нам показывали мрамор, говорили: это утвержденный проект. Получили вместо мрамора отделку, сделанную левой ногой", – возмутились новоселы, добавив, что их квартира оказалась не самой ужасной.

Многие жильцы до сих пор не могут добиться справедливости. Но на их жалобы сотрудники компании-застройщика не обращают никакого внимания. Акты приема-передачи подписаны в одностороннем порядке по указанной выше причине, о чем AFI Development уведомляет в электронных письмах.

Некоторые новоселы начали устранять недостатки своими силами и попытались договориться о компенсации. Им предложили смешные суммы сертификатами на бытовую технику.

"Позиция застройщика такая: сотрудники нас постоянно отбривают, общаются очень невежливо. Эти люди, по идее, должны быть клиентоориентированными, но в реальности ты получаешь "продавщицу Зину", которая тебе откровенно хамит. Отличается этим, в частности, та же начальница клиентского сервиса Наталья", – посетовали "потерпевшие".

Не довольны они и управляющей компанией, которую закрепила за домом AFI Development. И все же главной головной болью, по мнению жильцов, является отсутствие обратной связи от строительной компании.

"Не представляем, как с таким подходом она собирается продавать вторую очередь проекта – это огромная жилая башня. Мы бы никому не посоветовали что-либо покупать у такого застройщика", – резюмировали клиенты AFI Development.

Их до сих пор мучает вопрос, как фирме разрешили ввести в эксплуатацию многоэтажку и выдать людям ключи от квартир. Разочарованные новоселы решили, что "приемная комиссия ходила с завязанными глазами".