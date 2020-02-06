Бизнесмен Роман Авдеев станет ведущим эфира на Постнауке

Филантроп и просветитель вместе с психологом разберется в причинах и последствиях стресса

Собеседником Романа Авдеева станет кандидат психологических наук, старший научный сотрудник научного центра психического здоровья Илья Плужников. Публику ждет интересный и актуальный разговор: будут разбираться в причинах и последствиях стресса. Обсудят и действенные способы снизить урон от чрезмерных переживаний и даже обернуть их себе на пользу. Эфир начнется 6 февраля в 18:00.

Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев инвестировал в развитие проекта Постнаука 100 миллионов рублей и стал его соучредителем. Интернет-журнал основали в 2012 году – здесь публикуются просветительские материалы о науке для широкого круга читателей.

Отметим, что на сегодняшний день в издательский дом входят также коммуникационное агентство "Постнаука.Specials", англоязычное издание "Serious Science", ивент-подразделение "Постнаука.Academy" и книжный проект "Библиотека Постнауки". Доход издательскому дому в основном приносят партнерские проекты с крупнейшими компаниями. В их числе "Роснано", "Яндекс", "Сбербанк", "Сколтех".

Посмотреть трансляцию можно на канале Yotube.