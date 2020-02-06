Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Бизнесмен Роман Авдеев станет ведущим эфира на Постнауке

Бизнесмен Роман Авдеев станет ведущим эфира на Постнауке
Роман Авдеев. Фото: facebook.com/roman.avdeev.5
Филантроп и просветитель вместе с психологом разберется в причинах и последствиях стресса

Собеседником Романа Авдеева станет кандидат психологических наук, старший научный сотрудник научного центра психического здоровья Илья Плужников. Публику ждет интересный и актуальный разговор: будут разбираться в причинах и последствиях стресса. Обсудят и действенные способы снизить урон от чрезмерных переживаний и даже обернуть их себе на пользу. Эфир начнется 6 февраля в 18:00.

Владелец Московского кредитного банка Роман Авдеев инвестировал в развитие проекта Постнаука 100 миллионов рублей и стал его соучредителем. Интернет-журнал основали в 2012 году – здесь публикуются просветительские материалы о науке для широкого круга читателей.

Отметим, что на сегодняшний день в издательский дом входят также коммуникационное агентство "Постнаука.Specials", англоязычное издание "Serious Science", ивент-подразделение "Постнаука.Academy" и книжный проект "Библиотека Постнауки". Доход издательскому дому в основном приносят партнерские проекты с крупнейшими компаниями. В их числе "Роснано", "Яндекс", "Сбербанк", "Сколтех".

Посмотреть трансляцию можно на канале Yotube.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей