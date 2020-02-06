Праздничное настроение омрачилось после встречи с полицией

54-летняя жительница города Череповец готовилась ко дню рождения необычным способом. Она отправилась в супермаркет, однако за товары решила не платить.

Дама набрала консервов, сыра, рыбной нарезки и не забыла про алкоголь – под одеждой она умудрилась спрятать и бутылку водки. Мимо кассы ей пройти удалось, однако потом сработала тревожная сигнализация. Женщину задержали. Как выяснилось, она не в первый раз посещает магазин, "забывая" о плате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает Flashnord.