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В работе МТС произошли массовые сбои

Помимо отсутствия сети не удается также воспользоваться интернетом или сервисами

Пользователи массово стали жаловаться не сбой в работе оператора МТС. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector

Уточняется, что проблема заключается в невозможности абонентами с сим-картой поймать сеть. Помимо этого недоступен также интернет. У некоторых не работают только сервисы. Больше всего жалоб поступало в 13:00 по московскому времени. 

Проблемы в работе зафиксированы преимущественно в европейской части России. Среди городов, где зафиксированы проблемы, значатся Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тула, Воронеж, Тверь, Рязань и Краснодар. 

Сергей САЗОНОВ

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