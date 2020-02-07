Помимо отсутствия сети не удается также воспользоваться интернетом или сервисами

Пользователи массово стали жаловаться не сбой в работе оператора МТС. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте Downdetector.

Уточняется, что проблема заключается в невозможности абонентами с сим-картой поймать сеть. Помимо этого недоступен также интернет. У некоторых не работают только сервисы. Больше всего жалоб поступало в 13:00 по московскому времени.

Проблемы в работе зафиксированы преимущественно в европейской части России. Среди городов, где зафиксированы проблемы, значатся Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Тула, Воронеж, Тверь, Рязань и Краснодар.