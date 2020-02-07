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Ставки по ипотеке будут сокращать

Для этого правительство проработает ряд мер и обсудит их с банками

Ставка на уровне 9% за жилищный кредит является преступлением и ситуацию необходимо менять. Такое мнение выразил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин, передает "Интерфакс". 

По словам чиновника, стоимость ипотеки нужно сокращать. Для этого Хуснулин предложить проработать ряд мер и обсудить возможные пути изменения ситуации с банками. 

Сергей САЗОНОВ

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