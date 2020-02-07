В помещениях проведут фитосанитарное обеззараживание

На складах "Почты России" Барнаульского сортировочного центра в Алтайском крае нашли многоядную муху-горбатку. Это насекомое крайне опасно – оно разносит холеру. Об этом рассказал краевой Россельхознадзор.

По словам представителей ведомства, в помещениях пройдет фитосанитарное обеззараживание, после чего их проверят еще раз. Как пишет портал Altapress.ru, эксперты пытаются понять, откуда попала на склады эта муха, а также – где еще она может быть, чтобы быстро принять карантинные меры.

Личинки мухи-горбатки могут обитать в сырах, на кожуре фруктов, в вяленой рыбе или муке. Попадая на слизистую человека или рану, они растут и вызывают паразитарные болезни.

