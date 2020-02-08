Мужчину ищут уже несколько месяцев

Селим Бенсаад пропал из квартиры в Москве. С тех пор он не выходит на связь. Тревогу забили родные правнука Иосифа Сталина.

Об исчезновении мужчины журналистам рассказал его отец Хосин, который был женат на внучке Сталина Галине Джугашвили. Напомним, она умерла в 2007 году.

В квартире в центре столицы Хосин жил вместе с сыном. Он сообщил, что в сентябре улетал в Алжир, а когда вернулся 23 ноября домой, Селим бесследно исчез. Телефоны не отвечали ни у него, ни у его жены.

"Прошел час, два, три. Такая же ситуация. Селим не объявился ни на следующий день, ни через неделю", - поделился пожилой мужчина в беседе со "СтарХитом".

При этом личные вещи внука Сталина пропали. Позже телефон его все же включился, однако начали приходить странные сообщения с просьбами оставить его в покое и обращаться к адвокату по всем вопросам.

Между тем подруга семьи Лана Паршина выдвинула несколько версий его загадочного исчезновения. По ее мнению, это может быть работой черных риэлторов, которые соблазнились квартирой стоимостью в 30 миллионов и держат его в заложниках.

"Они уже четыре раза пытались обмануть Селима, чтобы завладеть недвижимостью. Вдруг получилось, и его держат в заложниках?" – заявила она.

Также женщина считает, что к пропаже может быть причастна жена Селима. Она либо опоила супруга чаем с психотропными веществами, чтобы отомстить за то, что ее так и не приняли в семью – Хосин не давал прописать ее в квартире, либо их обоих "зомбировали и похитили" члены секты, в которой состоит супруга Селима, предполагает Паршина.