Нашу страну ждет поддержка всего мира, однако резкого улучшения жизни не будет

Святая Матрона Московская напророчила, что в 2020 году в России не произойдет глобальных катастроф и потрясений, однако будет ряд проблем. Люди начнут терять веру, бездуховность вырастет.

Относительно экономики все останется, судя по предсказаниям, на том же уровне. Не будет ни ухудшений, ни улучшений. В обществе между начнет все сильнее проявляться разрыв между поколениями. Пожилым будет тяжелее всего, ибо молодежь перестанет уважать старость. Об этом пишет портал "Заговор мага".

Ранее в Сети опубликовали предупреждение Матроны о том, что если люди забудут бога, страну ждут голод и нищета.