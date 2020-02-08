У одного из его видов обнаружили целый ряд полезных свойств

Кокосовое масло, по мнению диетологов, способствует снижению веса. Употребление его в пищу помогает организму эффективнее сжигать жиры. Кроме того, его назвали полезным для здоровья сердца благодаря свойству увеличивать уровень "хорошего" холестерина.

Применять кокосовое масло можно и в уходе за кожей – оно борется с воспалениями и способствует уменьшению возрастных изменений.

Антимикробные свойства проявляются и в том случае, когда масло используется при приготовлении еды. При переваривании образуется вещество монолаурин, которое уничтожает вирусы и бактерии, пишет "МедикФорум".