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Неожиданный эффект: масло поможет похудеть

Неожиданный эффект: масло поможет похудеть
Фото: K. Wothe/blickwinkel/www.globallookpress.com
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У одного из его видов обнаружили целый ряд полезных свойств

Кокосовое масло, по мнению диетологов, способствует снижению веса. Употребление его в пищу помогает организму эффективнее сжигать жиры. Кроме того, его назвали полезным для здоровья сердца благодаря свойству увеличивать уровень "хорошего" холестерина.

Применять кокосовое масло можно и в уходе за кожей – оно борется с воспалениями и способствует уменьшению возрастных изменений.

Антимикробные свойства проявляются и в том случае, когда масло используется при приготовлении еды. При переваривании образуется вещество монолаурин, которое уничтожает вирусы и бактерии, пишет "МедикФорум".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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