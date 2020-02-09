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В завышающие цены аптеки нагрянет проверка

Аптеки, продающие товары по необоснованно высоким ценам, проверит государство

Федеральная антимонопольная служба проверит аптеки, которые решили воспользоваться коронавирусом и стали завышать цены на медицинские препараты и средства защиты. С таким заявлением выступила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. 

Президент РФ Владимир Путин в среду в ходе совещания с правительством предложил отбирать лицензии у аптек, искусственно завышающих цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь таким образом нажиться на ситуации с коронавирусом. 

Сергей САЗОНОВ

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