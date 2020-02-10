Такую возможность жители нашей страны получат в рамках переписи населения в 2020 году

В графе "национальность" можно будет вписать ту, с которой гражданин себя идентифицирует. Это предполагает 26-я статья Конституции, запрещающая принуждать людей к определению своей национальности, пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Организаторы переписи населения 2020 г. планируют опросить не только жителей России, но и иностранцев, постоянно или временно проживающих на территории РФ, передает "Парламентская газета".

Вначале программа переписи охватит труднодоступные районы Ямала. Там к опросу приступят 1 апреля. Примерно через полгода подключат и другие регионы. По данным URA.RU, в целом на перепись выделят свыше 30 млрд рублей.