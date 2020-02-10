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Распространение смертельной заразы из Китая назвали “верхушкой айсберга”

Коронавирусом заразились люди, которые никогда не были в Китае

Ученые зафиксировали вспышки коронавируса у больных, не выезжавших за пределы своей страны. В будущем вирус может получить широкое распространение в других странах, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Специалист назвал протекание вируса “верхушкой айсберга” в своем Twitter. Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны усилить меры предосторожности против смертельной болезни.

Ранее ВОЗ решила отправить в Китай исследовательскую группу для изучения коронавируса. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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