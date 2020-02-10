В 1979 году он руководил спецназом во время взятия дворца Амина

В Москве в возрасте 83 лет скончался легендарный советский разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев, участвовавший в известных событиях в Афганистане конца 70-х. Об этом сегодня сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-бюро СВР.

"8 февраля на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев", – цитирует агентство сообщение.

Будущая звезда отечественной разведки родился в крестьянской семье в белорусской деревне Похомлевичи Витебской области. Голубев пережил войну и немецкую оккупацию. Свой профессиональный путь он прошел оперативного сотрудника до резидента.

Из открытых источников известно, что Голубев руководил спецгруппой КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, принимал участие в штурме дворца Амина 27 декабря 1979 года, возглавлял разведуправление Комитета госбезопасности РСФСР.

