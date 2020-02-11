Система работает на основе технологии искусственного интеллекта

В России создали комплекс, который способен в скрытом режиме проверять пассажиров в аэропортах. Он может найти у человека оружие, наркотики и взрывчатые вещества, передает РИА "Новости".

Система распознает объекты при помощи технологии искусственного интеллекта, уточняет телеканал "360". По словам заместителя концерта "РТИ" по разведывательно-информационным системам Кирилла Макарова, новый комплекс значительно снизит риски совершения террористических актов, пишет "МИР24".