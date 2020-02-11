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Россиянам сделают длинные выходные

На какие дни в 2020-м выпадут праздники в феврале и марте, уточнили в Роструде

В этот раз 23 февраля – воскресенье. Жители России получат государственный выходной по случаю Дня защитника Отечества в понедельник, 24-го. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной службы по труду и занятости РФ. 

Аналогичная ситуация будет с Международным женским днем – рабочая неделя сократится до четырехдневной. Так, 9 марта соотечественники трудиться не должны, если только их не обязывают к этому корпоративные правила и специфика организаций. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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