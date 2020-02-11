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Киев уличили в саботаже минских договоренностей

Москва надеется на изменение ситуации в ближайшее время

В России следят за заявлениями, которые делают в Киеве, и видят, что они не коррелируются с подтверждением безальтернативности минских договоренностей. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Москва надеется на то, что в рамках рабочего процесса, который сейчас находится в самом разгаре, удастся выйти на исполнение договоренностей согласно парижскому документу. 

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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