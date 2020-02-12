Цена за метр в квартире, принадлежащей английской королеве, составляет около 1 - 1,5 миллиона рублей, считают эксперты

Площадь жилья достигает порядка 250 кв. метров. Оно находится в 1-м Обыденском переулке, недалеко от храма Христа Спасителя.

По данным Росреестра, в этом районе Москвы королева Великобритании является собственницей четырех квартир. Впрочем, как цитируют "7 дней" посольство Канады, недвижимое имущество записано на Елизавету II, поскольку с формальной точки зрения она глава государства. А в действительности объектами владеют канадские власти.