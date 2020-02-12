Туристам придется заплатить за въезд на остров

С февраля 2020 г. визы для российских путешественников на остров Шри-Ланка снова стали платными. При заказе документа онлайн желающие должны отдать 35$, по месту прибытия сумма возрастает до 40$.

Чтобы получить визу в аэропорту, туристы должны предъявить ваучер на проживание в отеле, выкупленный обратный билет и выписку с банковского счета на английском языке, рассказали в посольстве республики в Москве.

Для подтверждения финансового состояния также подходит сумма наличными деньгами, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что в августе 2019 г. правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для граждан 45 стран для привлечения туристов.



