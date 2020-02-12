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Вздутие живота укажет на опасный недуг

За распространенным симптомом может скрываться рак

Врачи перечислили основные признаки онкологии печени. Так, о появлении злокачественной опухоли в этом органе может сигнализировать быстрое насыщение во время еды.

Как пишет портал argumenti.ru, отеки в области живота также должны вызвать беспокойство. Сходить на консультацию к специалисту стоит, если человек резко похудел без особой на то причины. Желтизна кожи, глаз и ногтей не сулят ничего хорошего, отмечает "Вечерняя Москва"

Полина ИВАНОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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