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Дикая лиса держит в страхе жителей подмосковного поселка

Рыжая бестия пугает людей своим возможным бешенством

Жители пятиэтажки в поселке Деденево Дмитровского городского округа Подмосковья обнаружили в подвале своего дома дикую лису.

Хищница обосновалась в одном из домой по улице Больничной около двух недель назад. Жильцы полагают, что животное болеет, поскольку издает странные звуки, а шкура у нее облезлая, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Так как рядом с домом находится детская площадка, у людей такое соседство вызывает беспокойство. На вызов жильцов приезжали сотрудники МЧС, однако именно в тот момент рыжей бестии в подвале не оказалось.

Судьбой лисы уже заинтересовались специальные ветслужбы региона.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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