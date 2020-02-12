Рыжая бестия пугает людей своим возможным бешенством

Жители пятиэтажки в поселке Деденево Дмитровского городского округа Подмосковья обнаружили в подвале своего дома дикую лису.

Хищница обосновалась в одном из домой по улице Больничной около двух недель назад. Жильцы полагают, что животное болеет, поскольку издает странные звуки, а шкура у нее облезлая, сообщает издание "Подмосковье сегодня".

Так как рядом с домом находится детская площадка, у людей такое соседство вызывает беспокойство. На вызов жильцов приезжали сотрудники МЧС, однако именно в тот момент рыжей бестии в подвале не оказалось.

Судьбой лисы уже заинтересовались специальные ветслужбы региона.