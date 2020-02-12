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В Москве разыскивают бросившую младенца на снегу мать

Мальчика обнаружили у подземного перехода станции метро "Парк Победы"

Следователи ищут женщину, которая оставила новорожденного малыша на снегу в Москве, а также ее родственников. Об этом рассказали в столичном главке СК. 

Ранее 12 февраля сотрудник метрополитена столицы нашел младенца около подземного перехода на снегу. Работник тут же вызвал "скорую помощь". Как отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня", здоровью мальчика ничего не угрожает. После выписки из больницы его отправят в чреждение соцзащиты.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 125 УК (оставление в опасности).


Полина ИВАНОВА

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