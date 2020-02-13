Тело не могут найти с 2008 года

Грузия не передает России тело сбитого в небе над Грузией командира бомбардировщика Ту-22М3 подполковника Александра Ковенцова на протяжении 12 лет.

Как заявил замначальника управления Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите отечестве Андрей Таранов, тело погибшего в 2008 году Ковенцова по сей день не было найдено, передает РИА "Новости".

Останки, которые грузинские власти передавали для идентификации по ДНК, не совпадали. Таранов заверил, что по этому вопросу ведется работа.