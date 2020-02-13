Общий ущерб составил почти три миллиона рублей

Россиянка Анна Субботина проиграла в Пресненском суде министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Причиной тому стала затопленная квартиру чиновника, сообщает телеграм-канал Baza.

Адвокат министра заявил, что в результате залива жизнь министра оказалась под угрозой, так как плесень опасна для здоровья Мантуров.

Общий ущерб составил 2 миллиона 705 тысяч рублей. Из-за скопившейся воды под обоями, в кабинете Мантурова образовалась плесень на стенах. Помимо этого, из-за влаги испортились дорогой итальянский диван и меховая накидка.