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Министр засудил россиянку за затопленную квартиру

Общий ущерб составил почти три миллиона рублей

Россиянка Анна Субботина проиграла в Пресненском суде министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Причиной тому стала затопленная квартиру чиновника, сообщает телеграм-канал Baza.

Адвокат министра заявил, что в результате залива жизнь министра оказалась под угрозой, так как плесень опасна для здоровья Мантуров. 

Общий ущерб составил 2 миллиона 705 тысяч рублей. Из-за скопившейся воды под обоями, в кабинете Мантурова образовалась плесень на стенах. Помимо этого, из-за влаги испортились дорогой итальянский диван и меховая накидка. 

Сергей САЗОНОВ

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