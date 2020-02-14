Наказание отменяется для россиян, осужденных за ДТП со смертельным исходом, покушением на жизнь и убийством

Павел Петрашов, Раиса Плетнева и Марина Чернышева получили помилование президента РФ Владимира Путина. Соответствующие указы за подписью главы государства вступят в силу через 10 дней.

Так, Патрашов, имеющий на иждивении маленького ребенка, выходит на свободу. Он виновен в ДТП с летальным исходом. Для Раисы Плетневой срок сокращен до шести лет. Как сообщает "РИА Новости", женщина убила собственного супруга — злоупотреблявшего алкоголем и избивавшего жену тунеядца. Марине Чернышовой уменьшили тюремное заключение до пяти лет: женщина ударила бывшего мужа ножом, но тот выжил и просил судей ее помиловать, уверяя, что лишать его жизни она не хотела.

Как уточняется, решения президента были приняты Путиным исходя из принципов гуманности, передает "Пятый канал".