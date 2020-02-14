Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Путин проявил гуманность к троим осужденным

Наказание отменяется для россиян, осужденных за ДТП со смертельным исходом, покушением на жизнь и убийством

Павел Петрашов, Раиса Плетнева и Марина Чернышева получили помилование президента РФ Владимира Путина. Соответствующие указы за подписью главы государства вступят в силу через 10 дней.

Так, Патрашов, имеющий на иждивении маленького ребенка, выходит на свободу. Он виновен в ДТП с летальным исходом. Для Раисы Плетневой срок сокращен до шести лет. Как сообщает "РИА Новости", женщина убила собственного супруга — злоупотреблявшего алкоголем и избивавшего жену тунеядца. Марине Чернышовой уменьшили тюремное заключение до пяти лет: женщина ударила бывшего мужа ножом, но тот выжил и просил судей ее помиловать, уверяя, что лишать его жизни она не хотела.

Как уточняется, решения президента были приняты Путиным исходя из принципов гуманности, передает "Пятый канал".

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей