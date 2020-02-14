Поведение педагога насторожило ребят и их родителей

Хулиганской выходкой в Петербурге сочли поведение учителя на уроке литературы. Педагог настолько вжился в образ героя стихотворения поэта Серебряного века Сергея Есенина, что вызвал неоднозначную реакцию у родителей ребят.

Мам и пап взволновало видео эмоционального прочтения "Исповеди хулигана". Они пожаловались руководству школы, после чего преподавателю пришлось написать заявление по собственному желанию.

Впрочем, по словам коллеги опального учителя, его поведение выходило за рамки дозволенного. К примеру, одной из своих учениц, когда та повысила голос на одноклассника, педагог сделал замечание недопустимой фразой: "В постели кричать будешь".

Он проработал в данной школе всего три недели. Однако этого времени хватило, чтобы отпугнуть от себя ребят. Вплоть до того, что они отказывались приходить на уроки к странному преподавателю, рассказала его коллега.

"Он звал детей в поход в марте, рассказывал, что он военный, много врал", – поделилась она с корреспондентом издания "MR-7".

Скандальный педагог по профессии – учитель истории и обществознания по образованию с солидным стажем. Эта школа - его 16 место работы. Ни на одном из них он не задерживался больше полугода.

Историей увольнения заинтересовались в комитете по образованию культурной столицы РФ. В ведомстве пообещали проверить информацию, передает РИА "Новости".