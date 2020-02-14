Злоумышленники обманом заманили покупателя в подставной офис продаж

Правоохранительные органы задержали членов вооруженной банды, которая похитила у предпринимателя в Подмосковье три миллиона рублей. Об этом сообщает "МВД Медиа".

Свой злой умысел грабители воплотили через Интернет, куда они подали объявление об оптовой продаже строительных материалов по низким ценам. На подставное лицо они арендовали помещение в Одинцово и использовали его в качестве офиса продаж. На объявление откликнулся житель Истры, от которого потребовали оплатить материалы наличными, пишет "Подмосковье сегодня".

В результате злоумышленники с угрозой применения силы отобрали у приехавшего для покупки клиента сумму в три миллиона рублей. Бандитов удалось вычислить. Сейчас делом занимаются правоохранители.