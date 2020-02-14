Проблема, по словам общественного деятеля, может быть поднята и на парламентском уровне

В российской столице продолжается акция у ливийского посольства в поддержку захваченных в мае прошлого года в Ливии и до сих пор удерживаемых террористами в застенках российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) сообщил, что, будучи парламентарием, он обратился к главе МИД России Сергею Лаврову и выразил надежду, что освобождение наших соотечественников произойдет после задействования дипломатических рычагов. Проблема, по словам Сергея Вострецова, может быть поднята и на парламентском уровне.

По его оценке, в Ливии царит хаос. Ни о каком подобии государственного порядка, несмотря на внешние потуги так называемого Правительства национального согласия, не может быть и речи. Видимо, необходимо привлечение усилий международного сообщества – того же ООН.

Депутат нижней палаты российского парламента отмечает, что США в подобной ситуации уже бомбило бы Ливию, и добавил, что "по башке товарищам нашим ливийским пора уже стучать" – только так их можно заставить выполнять нормы международного права.

В стартовавшей накануне акции Вострецов видит проявление позиции гражданского общества. Если этого недостаточно, нужно выходить на масштабные митинги, провести их по всей стране, поскольку каждый человек для нас представляет величайшую ценность, подчеркнул депутат.