Малышка страдала прогерией

На Украине скончалась восьмилетняя девочка, у которой было редкое генетическое заболевание. При этом недуге организм преждевременно стареет. Об этом рассказала местным журналистам заместитель заведующего отделением анестезиологии ВОДТМО Надежда Катаман.

Как передает издание "Волынь24", украинка, которая с рождения наблюдалась у врачей, умерла от полиорганной недостаточности.

"Поскольку у детей с диагнозом прогерия год жизни считается за 8-10 лет, корректируемый возраст девочки был 70-80 лет", – сказала Катаман, добавив, что у малышки, которая весила всего восемь килограммов, преждевременно состарились внутренние органы.

Медик отметила, что у детей с таким диагнозом не растет скелет, но увеличиваются органы и мозг. Больные этим недугом уходят из жизни от инсультов. У скончавшейся девочки они также были.