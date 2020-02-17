Сергей Плахих отправился на пенсию

Начальник столичной полиции покидает свой пост. Рапорт об отставке генерал-майор Сергей Плахих подал в связи с выходом на пенсию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы московского главка МВД Владимира Васенина.

"Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии", – говорится в сообщении.

При этом источник "Интерфакса" сообщает, что заявление об отставке он подал по личным обстоятельствам. Его пока не подписали – генералу ищут замену.

"Он подал рапорт сразу после Нового года. Это связано с личными обстоятельствами", – передает информагентство.



Пост начальника полиции Москвы Сергей Плахих занимал с декабря 2017 года.