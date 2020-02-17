Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Начальник полиции Москвы ушел в отставку

Сергей Плахих отправился на пенсию

Начальник столичной полиции покидает свой пост. Рапорт об отставке генерал-майор Сергей Плахих подал в связи с выходом на пенсию. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы московского главка МВД Владимира Васенина.

"Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии", – говорится в сообщении.

При этом источник "Интерфакса" сообщает, что заявление об отставке он подал по личным обстоятельствам. Его пока не подписали – генералу ищут замену.

 "Он подал рапорт сразу после Нового года. Это связано с личными обстоятельствами", – передает информагентство.

Пост начальника полиции Москвы Сергей Плахих занимал с декабря 2017 года.

Отдел информации

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей