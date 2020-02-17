Февральский выпуск КВН сняли с эфира из-за жесткой цензуры

Остроты в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко не услышали его соотечественники. Из-за шуток о Батьке выпуск КВН, где они прозвучали, не показали в республике.

В частности, резиденты местной команды "Доктор Хаусс" заявили, что "Апостол Лука" – это недописанная фамилия". А спонсорские деньги исчезают у игроков как сквозь пальцы песок.

"Но мы же белорусы, мы не умеем правильно использовать чужие деньги", – намекнули на отношения Москвы и Минска КВНщики.

Так, телеканал ОНТ предпочел не вырезать фрагменты, где высмеиваются экономическая ситуация и политика Александра Григорьевича, который держит в ежовых рукавицах своих граждан, а вообще исключить передачу из сетки вещания.

Среди запрещенных шуток – приказ белорусским ученым найти месторождение нефти. На это им дали год. А если не найдут, "дадут по пять". Повеселила присутствующих в зале острота об интеграции. Один из участников признался, что приехал в Москву для знакомства с красивой девушкой. На что получил ответ: "В Москве все знают, что с белорусами нельзя. Мы же братья".

Данный выпуск КВН записывался 12 февраля, показать его должны были с минувшую субботу, 15 февраля, передает TUT.BY. Отмечается, что канал принес свои извинения в соцсети "ВКонтакте", однако позже сообщение было удалено.