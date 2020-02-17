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Прилепин оценил смелость немецкого писателя во времена глобальной русофобии

Прилепин похвалил за смелость немецкого писателя во времена глобальной русофобии
Захар Прилепин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор "Обители" готов вместе с единомышленниками отстаивать правду

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг выразил слова благодарности Красной армии и советским людям, в целом, за изгнание из Европы фашистов. По мнению иностранца, заслуга второго фронта всячески превозносится, в то время как роль СССР несправедливо отводится на второй план.

Такую мысль литератор вложил в свое письмо, которое поступило в редакцию RT в рамках проекта #ПочтаПобеды. На послание ответил его российский коллега Захар Прилепин.

"Спасибо тебе, Вольф, за смелость. Потому что видишь, какое время настало? Чтобы сказать русским, что их вклад в победу в самой страшной войне за историю человечества – определяющий, надо иметь гражданскую смелость. Надо, как говорится, поднять забрало и сказать: "Русские – они молодцы!", – парировал Прилепин.  

Однако, по его словам, в современном мире недостаточно обычного рукопожатия, чтобы восстановить справедливость. Слишком много лжи вокруг. Да и история будет еще не раз переписываться Западом. Поэтому, полагает российский писатель, смельчакам придется постоянно доказывать правду, иначе "тьма", которая "ведет себя прилично", почувствует свою силу. Хотя она "не носит свастику и не кричит "Хайль!".

Прилепин отмечает, что будет "замечательно", если в Германии найдется еще пара-тройка писателей, убеждения которых сходны с мыслями фон Фихтенберга. Между тем, подчеркнул автор "Обители", люди с аналогичными взглядами – исчезнувший вид в Италии, Венгрии и Польше, возрождение которых станет хорошим знаком.

"Потому что даже в России все меньше тех, которые готовы говорить вслух то, о чем говорите вы. И все больше тех, кто кричат о том, что русские, да-да, русские виноваты в той войне. Нас, Вольф, все меньше", – заключил Прилепин.

Он пригласил немецкого коллегу в гости, чтобы вместе "выпить за правду". 

Ксения АНДРЕЕВА

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