Российский университет транспорта признан лидером по количеству студентов-целевиков
Российский университет транспорта (МИИТ) является одним из лидеров среди российских вузов по количеству студентов-целевиков, устроившихся на работу по специальности после обучения. Об этом заявил ректор вуза Александр Климов на встрече с абитуриентами и их родителями 16 февраля. По его словам, ежегодно в университет поступает на целевое обучение более 1 тыс. человек.
У Российского университета транспорта – славная история. Он распахнул двери почти 120 лет назад, с тех пор там получили образование свыше 360 тыс. специалистов. В настоящее время в вузе обучается 35 тыс. студентов, в том числе 1,5 тыс. иностранцев, а профессорско-преподавательский состав насчитывает более 1 тыс. человек.
"Сильная сторона университета – тесное взаимодействие с ведущими транспортными организациями. РЖД, Московский метрополитен и другие успешные компании – наши надежные партнеры", – рассказал Климов.
Сегодня в России реализуются масштабные национальные проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры, формирование международных транспортных коридоров, создание интеллектуальных транспортных систем. Поэтому многие компании заинтересованы в том, чтобы к ним на работу приходили выпускники МИИТа как самого прославленного вуза в системе транспортного образования, сообщил директор Административного департамента Минтранса РФ Константин Пашков.
"Мы заинтересованы в том, чтобы в вуз пришли отличники, "стобалльники" – те, у кого высокий уровень знаний, огромная мотивация к работе в транспортном комплексе", – подчеркнул Пашков.
Посетившие День открытых дверей в МИИТ будущие абитуриенты пообщались с потенциальными работодателями. В частности, замначальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр Збарский сообщил ребятам, какие перспективы ожидают тех, кто решит связать свою судьбу с ведущей российской транспортной компанией.
Абитуриентам рассказали о целевом обучении, социальной инфраструктуре университета, военном учебном центре, общежитиях, спортивных секциях и других возможностях вуза. Ребятам показали лаборатории и учебные центры, ответили на вопросы о поступлении и даже научили вязать морские узлы. День открытых дверей Российского университета транспорта прошел очень познавательно и интересно.
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