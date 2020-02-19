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В Екатеринбурге погас Вечный огонь

На месте работали сотрудники экстренных служб

В Екатеринбурге 18 февраля почти час не горел Вечный огонь. Прибывшие на место рабочие не нашли изъяна в работе мемориала. 

"Рабочие осмотрели горелку и выяснили, что она в полной исправности. Судя по всему, огонь просто задуло ветром. Сейчас его зажгли вновь", – цитирует URA.RU Анну Хорькову, пресс-секретаря "Екатеринбурггаз". 

Вечный огонь в Екатеринбурге зажгли в 1959 г. рядом с братской могилой красноармейцев, которые погибли при освобождении города в 1919 году. 



Рина КРАСНОВА

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