В Екатеринбурге погас Вечный огонь

На месте работали сотрудники экстренных служб

В Екатеринбурге 18 февраля почти час не горел Вечный огонь. Прибывшие на место рабочие не нашли изъяна в работе мемориала.

"Рабочие осмотрели горелку и выяснили, что она в полной исправности. Судя по всему, огонь просто задуло ветром. Сейчас его зажгли вновь", – цитирует URA.RU Анну Хорькову, пресс-секретаря "Екатеринбурггаз".

Вечный огонь в Екатеринбурге зажгли в 1959 г. рядом с братской могилой красноармейцев, которые погибли при освобождении города в 1919 году.







