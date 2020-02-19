Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Всплыли новые подробности о подставе Голунова полицейскими

Полицейский рассказал, кто приказал подставить журналиста

Подбросить запрещенные вещества журналисту Ивану Голунову, которого задержали летом 2019-го по подозрению в попытке сбыть их, приказал бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Об этом рассказал адвокат признавшего свою вину экс-полицейского Дениса Коновалова.

По его словам, экс-начальник заявил, что Голунов занимается распространением наркотиков, однако это пока не доказано. Именно поэтому он убедил сотрудников подбросить журналисту запрещенные вещества, рассказал адвокат Ляховца Алексей Коврижкин ТАСС.

Однако Коврижкин уверен: это признание из экс-сотрудника полиции выбили. На самом же деле таких указаний он дать не мог.

В декабре 2019-го по факту незаконного задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позже журналиста признали потерпевшим. 

Карина СИРАЗОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей