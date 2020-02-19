Полицейский рассказал, кто приказал подставить журналиста

Подбросить запрещенные вещества журналисту Ивану Голунову, которого задержали летом 2019-го по подозрению в попытке сбыть их, приказал бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец. Об этом рассказал адвокат признавшего свою вину экс-полицейского Дениса Коновалова.

По его словам, экс-начальник заявил, что Голунов занимается распространением наркотиков, однако это пока не доказано. Именно поэтому он убедил сотрудников подбросить журналисту запрещенные вещества, рассказал адвокат Ляховца Алексей Коврижкин ТАСС.

Однако Коврижкин уверен: это признание из экс-сотрудника полиции выбили. На самом же деле таких указаний он дать не мог.

В декабре 2019-го по факту незаконного задержания Голунова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позже журналиста признали потерпевшим.