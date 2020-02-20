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Названы самые неудачные подарки на 23 Февраля

Названы самые неудачные подарки на 23 Февраля
Фото: pixabay.com
По словам психолога, носки и пена для бритья лишают ощущения праздника

В День защитника Отечества мужчинам лучше не дарить такие банальные вещи, как носки и средства для бритья. По словам члена Федерации психологов образования РФ, доцента Московского городского педагогического университета Юлии Челышевой, они лишают ощущения праздника и сюрприза.

"Мужчина не испытает ни волнения, ни радости, ни ответной реакции", – заявила специалист, отметив, что вручать в качестве презента стандартные вещи вообще несерьезно. Сильный пол эгоцентричен по природе. Его представителям важно знать, что кто-то позаботился, потратил время и силы на покупку подарка, пишет агентство городских новостей "Москва".

Челышева не рекомендует вручать мужчинам фоторамки, мягкие игрушки и воздушные шары, а вот кошелек или часы станут отличным сюрпризом. Хозяйственным девушкам понравится идея испечь для любимого торт на 23 Февраля, а вместе с ним преподнести какую-нибудь приятную мелочь, сообщает "Вечерняя Москва".

Полина ЛЕДОВСКИХ

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