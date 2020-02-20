Фонд "Арифметика добра" поможет людям, готовым взять на себя важную социальную миссию по воспитанию детей-сирот

День справедливости отмечается во всем мире 20 февраля. К этой дате благотворительный фонд "Арифметика добра" приурочил начало новой акции – сбор средств на обучение родителей, которые хотят взять в семью детей-сирот.

Сейчас в федеральном банке данных значатся почти 44 тысячи 390 детей, оставшихся без попечения родных. Им всем нужна семья. Людей, готовых стать приемными родителями, тоже в России немало. Но, чтобы им доверили столь сложную и ответственную миссию, сначала нужно пройти платные курсы в школе приемных родителей. Без такого сертификата взять ребенка из детского дома нельзя.

Но не у всех родителей, тем более если в семье уже есть дети, имеется возможность оплатить обучение. Чтобы помочь им, фонд "Арифметика добра" запускает специальную акцию по сбору средств.

"Дети должны жить в семьях. В для этого нужны хорошие, ресурсные приемные родители, которые смогут помочь этим детям адаптироваться к жизни, – пояснил основатель фонда Роман Авдеев. И подчеркнул: "Быть приемными родителями совсем не просто, поэтому им нужна профессиональная помощь психологов и тренеров. И поддержка всего общества, конечно".

Перевести средства для помощи приемным семьям можно через форму на официальном сайте фонда "Арифметика добра".

Фонд "Арифметика добра" был основан в марте 2014 г. владельцем Московского кредитного банка (МКБ) Романом Авдеевым. Предприниматель сам является отцом 23 детей – как родных, так и приемных.

Своей главной задачей фонд считает социализацию и адаптацию воспитанников детских домов, обучение потенциальных приемных родителей и психологическую поддержку семей с приемными детьми.