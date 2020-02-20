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В Дании арестовали группу россиян

Мужчин обвинили в контрабанде наркотиков

Пять граждан России арестованы в Дании. Они входили в состав экипажа судна Duncan Island, на котором был обнаружен контейнер со 100 кг наркотиков. Предварительное следствие продлится до 27 февраля, все это время россияне будут находиться под стражей, сообщили в полиции Копенгагена.

Корабль Duncan Island вышел из шведского Хельсингборга и направился в Санкт-Петербург. На борту находились 24 члена экипажа. В порту Гедсер на юге Дании судно с кокаином ждали трое мужчин. Местная полиция всех арестовала.

По предварительным данным, в число подозреваемых в контрабанде наркотиков попали граждане России, Украины, Польши, Эквадора, Индии, Филиппин и Латвии, передает РЕН ТВ.

Николай ВИКТОРОВ

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