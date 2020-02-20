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Внезапное молчание Путина испугало ФСБ

Внезапное молчание Путина испугало ФСБ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Микрофон на президентской трибуне начал фонить

Во время выступления президента РФ Владимира Путина произошел конфуз. Пока верховный главнокомандующий произносил речь о приоритетах работы ФСБ на 2020 год, микрофон на трибуне ни с того ни с сего вдруг начал извергать посторонние звуки.

Скрип и гул из устройства заставил всех замолчать, в том числе Владимира Владимировича. Он взял паузу, после которой лукаво улыбнулся и спросил: "Испугались?". Затем глава государства как ни в чем не бывало продолжил свое выступление.

Между тем собравшиеся в зале заговорили о покушении на президента: мол микрофон начал фонить "из-за наводки", передает РИА "Новости". 

Видеозапись щекотливого момента можно посмотреть на YouTube. 

Ксения АНДРЕЕВА

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