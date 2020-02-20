Российская госкорпорация решает масштабные задачи

Эксперты не сомневаются, что третье десятилетие XXI века станет временем ожесточенной борьбы за первенство в космосе. Ведущие космические страны стремительно наращивают усилия в этой сфере, понимая, что, сойдя с дистанции в исторический период времени, никогда уже не догонят своих партнеров и конкурентов.

Так, США рекордно увеличивают бюджет NASA, Китай расширяет свою орбитальную группировку, Индия тоже стремится не отставать от лидеров. Свои амбициозные проекты есть у международных агентств и частных корпораций. А что же Россия?

Перед "Роскосмосом" сегодня стоят грандиозные задачи: завершение строительства космодрома "Восточный" – важнейшего инфраструктурного проекта, который обеспечит независимость страны в космической сфере, запуск в серийное производство линейки ракет-носителей "Ангара", создание нового космического корабля "Орел", предназначенного для освоения ближнего и дальнего космоса, и многократное расширение национальной спутниковой системы.

Реализация этих проектов в совокупности создаст прорывной эффект в развитии отечественной космонавтики и выведет ее на качественно новый уровень возможностей освоения космоса. С советских времен космической отрасли не приходилось решать такого масштаба задач. Для реализации всегда нужны солидные финансовые ресурсы, за которые, как утверждает Pravda.ru, развернулась борьба.

Так, вице-премьер Юрий Борисов в сентябрьском интервью "Ведомостям" заявил, что в правительстве серьезно относятся к переносу сроков возведения второй очереди космодрома "Восточный". Политик отметил, что контроль над строительством может перейти к специально созданной публично-правовой компании (ППК).

"Реформа военно-строительного комплекса сейчас идет, она заключается в создании публично-правовой компании, которая объединит все строительные активы Минобороны. Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по "Восточному", – пояснил собеседник издания.



Между тем на строительстве "Восточного" "повисли" 20 млрд. долга, которые давно ждут судебных решений. Но это лишь вопрос времени, пояснилпервый заместитель гендиректора "Роскосмоса" по экономике и финансам Максим Овчинников.

"На сегодняшний день идут суды с подрядчиками, которые осуществляли строительство первой очереди. Пока эти судебные разбирательства не будут завершены, эта дебиторская задолженность не может быть устранена. Поэтому напрямую влиять на сокращение этой задолженности госкорпорация не может", – цитирует Овчинникова ТАСС.



Новому менеджменту "Роскосмоса" за последние полтора года удалось навести порядок. Только в этом году, подчеркнул представитель госкорпорации, кредиторам выплачено более 10 млрд. руб. Еще 15 млрд. планируется отдать в ближайшие 2-3 года.



Центр Хруничева, ответственный за производство ракеты "Ангара", много лет балансировавший на грани банкротства, успешно расплатился с наиболее болезненной частью долга. Второй крупный должник – РКК "Энергия". Руководство "Роскосмоса", заверил Овчинников, работает над "реструктуризацией задолженности предприятия перед банками".

"Сейчас формируем план финансового оздоровления и будем пристально следить за его исполнением", – пообещал он.

Вытащить "Роскосмос" из финансовой ямы Рогозину удалось за счет контроля за подчиненными и топ-менеджментом корпорации. О том, что Дмитрий Олегович "ставил задачи жестко", в беседе Pasmi.ru рассказал бывший сотрудник расформированной организации Минобороны "Спецстрой России".



Тем временем после публикации в нескольких телеграмм-каналах сообщений о предполагаемой отставке главы Роскосмоса поползли слухи о том, что против Рогозина развернулась информационная кампания. Пресс-службе госкорпорации пришлось даже публично опровергать известие, передает РИА "Новости". Да и по итогам совещания в Совбезе, посвященном проблемам космической отрасли, которое проводил Дмитрий Медведев, никаких кадровых решений озвучено не было.