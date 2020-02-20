Странное зрелище наблюдали под Одессой

Над Черным морем 19 февраля очевидцы могли наблюдать, как морские суда парят над водой. Корабли казались приплюснутыми как тарелка и застывшими в воздухе.

Оптическая иллюзия была вызвана верхним миражом, объяснил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Верхний мираж случается над холодной поверхностью, где перемещается более теплая масса воздуха. Обычно подобные явления возникают в полярных регионах и происходят во время преломления солнечных лучей, сообщает KP.ua.

Зависшие недалеко от Одессы корабли удалось сфотографировать, серию снимков опубликовали в социальных сетях.



