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Корабли поднялись в воздух: в Черном море увидели необычное явление

Корабли поднялись в воздух: в Черном море увидели необычное явление
Фото: pixabay.com
Странное зрелище наблюдали под Одессой

Над Черным морем 19 февраля очевидцы могли наблюдать, как морские суда парят над водой. Корабли казались приплюснутыми как тарелка и застывшими в воздухе. 

Оптическая иллюзия была вызвана верхним миражом, объяснил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Верхний мираж случается над холодной поверхностью, где перемещается более теплая масса воздуха. Обычно подобные явления возникают в полярных регионах и происходят во время преломления солнечных лучей, сообщает KP.ua. 

Зависшие недалеко от Одессы корабли удалось сфотографировать, серию снимков опубликовали в социальных сетях.


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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