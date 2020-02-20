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Японский журналист испугался российской аномалии

Японский журналист испугался российской аномалии
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ему стало не по себе из-за теплой зимы

Автор японского издания пожаловался на отсутствие снега зимой в Москве. Юити Онода признался, что ему было не по себе в аномальном тепле. 

Журналист рассказал, что привык к работникам, которые каждый день убирают сугробы на улице. В этом году они появлялись на улицах нечасто, отметил Юити Онода для газеты. 

В статье корреспондент пишет, что зимой в России был установлен рекорд по температуре за 100 лет наблюдений, передает Sankei Shimbun. 

Юити отметил, что обычно плохо переносит холода, но в нашей стране ему не хватало морозов. Журналист постарался найти плюсы в аномалии: по его наблюдениям, обувь пачкалась намного меньше без снега и в офисах стало чище.  

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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