Ему стало не по себе из-за теплой зимы

Автор японского издания пожаловался на отсутствие снега зимой в Москве. Юити Онода признался, что ему было не по себе в аномальном тепле.

Журналист рассказал, что привык к работникам, которые каждый день убирают сугробы на улице. В этом году они появлялись на улицах нечасто, отметил Юити Онода для газеты.

В статье корреспондент пишет, что зимой в России был установлен рекорд по температуре за 100 лет наблюдений, передает Sankei Shimbun.

Юити отметил, что обычно плохо переносит холода, но в нашей стране ему не хватало морозов. Журналист постарался найти плюсы в аномалии: по его наблюдениям, обувь пачкалась намного меньше без снега и в офисах стало чище.