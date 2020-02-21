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В Греции двух россиян посадили в тюрьму почти на 400 лет

В Греции двух россиян посадили в тюрьму почти на 400 лет
Фото: Goll, P./Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
Моряки стали жертвами "черных" работодателей

В Греции осудили двух моряков, которые обвинялись в незаконной миграции. Александра Илларионова и Андрея Журавлева приговорили к 395 годам тюрьмы на двоих, рассказал вице-президент российского подразделения международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, мужчины нашли работу через интернет. Они устроились на судно матросами и перевозили туристов из Греции в другие страны, расположенные неподалеку. Питание и проживание им оплачивал работодатель. 

Мельников пояснил, что изначально, по плану, осужденные моряки должны были лишь перегонять яхты, но работодатель начал сажать на борт людей. 

"Ребята протестовали, но им пригрозили, что они должны отрабатывать обучение и дорогу, иначе будут последствия. Они не могли иметь информацию об истинных целях перевозок и о том, кем являются некоторые пассажиры яхт", – цитирует Мельникова "Интерфакс".

В результате соотечественники стали жертвами "черных" работодателей. 

Жуков отметил, что россияне нуждаются в поддержке: нужно собрать €74,8 тыс., которые пойдут на оплату адвокатов осужденных. 

Рина КРАСНОВА

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