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Россиянам дадут дополнительный выходной в феврале

Жителей нашей страны ожидают сразу три выходных дня подряд

Следующая рабочая неделя будет короткой, напомнили в Роструде.

Все потому, что День защитника Отечества в 2020 г. выпал на выходной – воскресенье – и его перенесли на понедельник, 24 февраля. Затем жители нашей страны будут работать с 25 по 28 февраля. 

Кроме того, уже в марте 2020 г. россиян ждут три дня отдыха и празднования Международного женского дня. Дополнительный выходной выпадет на 9 марта, понедельник. 

Рина КРАСНОВА

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