Жителей нашей страны ожидают сразу три выходных дня подряд

Следующая рабочая неделя будет короткой, напомнили в Роструде.

Все потому, что День защитника Отечества в 2020 г. выпал на выходной – воскресенье – и его перенесли на понедельник, 24 февраля. Затем жители нашей страны будут работать с 25 по 28 февраля.

Кроме того, уже в марте 2020 г. россиян ждут три дня отдыха и празднования Международного женского дня. Дополнительный выходной выпадет на 9 марта, понедельник.